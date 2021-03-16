Минкультуры планирует провести Петербургский культурный форум в очном формате

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассчитывает, что эпидемиологическая обстановка позволит провести Санкт-Петербургский международный культурный форум в очном формате, однако готовится к любой ситуации. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Минкультуры со ссылкой на слова главы ведомства.

"Пока мы планируем проводить форум в очном формате. В пользу этого говорит и то, что эпидемиологическая обстановка улучшается. Однако мы держим ситуацию на контроле и в целом готовы к любому развитию событий", - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Традиционно форум проходит осенью. В 2020 году IX Санкт-Петербургский международный культурный форум был отменен и перенесен на следующий год. Согласно планам организаторов, в 2021 году его планируется провести 11-13 ноября.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.