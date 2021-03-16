Спектакли из 13 стран примут участие в фестивале во Владимире

ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Более 20 моноспектаклей из 13 стран, включая Россию, Израиль, Болгарию, Украину и США, примут участие в фестивале "Театр. Территория единения" Международного союза театральных фестивалей, который состоится в апреле 2021 года на площадке Владимирского академического театра драмы. Об этом ТАСС во вторник сообщила куратор фестивальных проектов театра Ольга Гунина.

Первый международный фестиваль "Театр. Территория единения" прошел во Владимирском академическим театре драмы весной 2019 года, в нем приняли участие 11 спектаклей разной формы из семи стран, а зрителями стали более 5 тыс. человек. В 2021 году в связи с пандемией было принято решение провести мероприятие в онлайн-формате и пригласить к участию моноспектакли. Заявки принимались с 1 февраля по 1 марта.

"В этом году у нас очень широкая география, 13 стран, в том числе Россия, Азербайджан, Болгария, Молдавия, Израиль, Казахстан, США, Украина. Зрители увидят 22 спектакля - исторические, современные, пластические, драматические, музыкальные, с актерами, с куклами. Все они будут показываться на языке исполнителей с предваряющим синопсисом. Важно отметить, что каждую работу можно будет увидеть только один раз в прямой трансляции", - отметила собеседница агентства.

В программу фестиваля попали постановки государственных и частных театров. Так, Свердловский государственный академический театр драмы представит трансляцию моноспектакля по рассказу Николая Лескова "Человек на часах", Государственный театр юного зрителя Баку покажет постановку по пьесе С. Беккета "Без слов". Зрители также смогут увидеть композицию, "О чем знаю только я?", во время пандемии поставленную с помощью видеосвязи, в исполнении заслуженного артиста Украины Тараса Постникова. Трансляции фестиваля будут проходить в социальных сетях Владимирского академического театра драмы с 10 по 20 апреля, 9 апреля он откроется на портале культура.рф моноспектаклем владимирской актрисы Валерии Емельяновой "Айседора. Рожденная у моря".

"Актерам необходимо творческое движение, которое возникает при встрече со зрителем. Но даже когда мы встречаемся через экран, это все равно важно, потому что актер получает отзыв и мнение своих зрителей. Пандемия способствовала творческому всплеску, за этот год, несмотря ни на что, появлялись новые работы. Сейчас хочется дотянуться друг до друга, хочется показать, что мы живы, творим и нуждаемся друг в друге - раньше мы этого не чувствовали, а сейчас поняли, что нуждаемся в этом", - добавила Гунина.

Учредительная конференция Международного союза театральных фестивалей состоялась во Владимире во время всероссийского театрального форума "У Золотых ворот" в сентябре 2018 года. В число учредителей союза вошли руководители театральных фестивалей России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Молдавии. Тогда же было принято решение о проведении фестиваля союза раз в два года.