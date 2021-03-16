Руководители шести театров Москвы ответят на вопросы зрителей в "Ночь театров"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Встреча с недавно назначенными художественными руководителями московских театров, среди которых Константин Богомолов и Виктор Рыжаков, пройдет в "Ночь театров" 27 марта, спецпроект носит название "Шесть откровений о будущем", сообщил во вторник на пресс-конференции ТАСС модератор этой встречи, художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев.

Он уточнил, что в мероприятии примут участие Константин Богомолов (Театр на Малой Бронной), Виктор Рыжаков ("Современник"), Евгений Марчелли (Театр имени Моссовета), Денис Азаров (Театр Романа Виктюка), Сергей Газаров (Театр Армена Джигарханяна) и Дмитрий Волкострелов (Центр имени В. Мейерхольда).

"Этот спецпроект начнется в 22:00 - "Шесть откровений о будущем". Он пройдет в онлайн- и офлайн-режимах. Как это будет происходить - каждый художественный руководитель будет находиться в своем театре в присутствии небольшого количества зрителей, заранее зарегистрировавшихся на это мероприятие. Зрители смогут задать интересующие их вопросы", - сказал Писарев.

Он надеется, что это будет не формальный разговор, а откровенная и честная беседа об особенностях, проблемах и перспективах каждого театра. "Все театры очень разные, и поэтому проблемы и задачи тоже стоят разные", - пояснил Писарев.

Художественный руководитель московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман подчеркнул важность такой встречи на фоне беспрецедентных перемен в столичных театрах.

"В этом трагическом году мы потеряли наших потрясающих коллег, замечательных руководителей. Беспрецедентно в этом году были назначены новые художественные руководители шести театров - раньше одна смена была событием 10 лет. Мне кажется, эти "Шесть откровений о будущем" очень важны, потому что эти новые руководители расскажут публике, что ждет их театры", - отметил он.