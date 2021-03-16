Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. Об этом во вторник заявили организаторы смотра.

"Мы подтверждаем, что американский кинорежиссер Спайк Ли будет председателем жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 6 по 17 июля, - отметили организаторы. - Его преданность кино и его энергия помогут нам подготовить этот большой фестиваль, которого ждет весь мир".

В администрации смотра добавили, что имена членов жюри будут объявлены в начале июня.

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии, часть планировавшихся к показу лент была продемонстрирована в рамках других фестивалей и тематических показов в кинотеатрах.

Среди наиболее известных работ Спайка Ли - полнометражная лента "Малкольм Икс" (1992), рассказывающая о борце за права афроамериканцев, картина была включена в национальный реестр фильмов США.