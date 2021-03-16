На Платоновском фестивале в Воронеже представят новый спектакль Додина "Братья Карамазовы"

ВОРОНЕЖ, 16 марта. /ТАСС/. Новый спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы" впервые представят в театральной программе Международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Спектакль стал событием в театральном мире, работа над ним шла несколько лет, рассказал журналистам во вторник художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков.

"Грандиозным закрытием театральной программы фестиваля станет новый спектакль Льва Додина "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы. На мой взгляд, это событие не просто в фестивальной программе, это событие в российском театре последних лет. Работа над спектаклем тоже шла несколько лет. Это то, что называется русским психологическим театром, с грандиозной работой артистов", - сказал Бычков.

Он добавил, что спектакль покажут 18 и 19 июня, выезд в Воронеж станет одной из первых поездок Театра Европы после года пандемии, когда он не мог выезжать за пределы Санкт-Петербурга. "Независимо от того, что это будет сложно, дорого, я советую каждому не пропустить это спектакль. Я уверен, что он станет для кого-то важным событием в жизни", - добавил Бычков.

Народный артист России, художественный руководитель Малого драматического театра (МДТ) - Театра Европы Лев Додин в 2018 году представлял на Платоновском фестивале свой спектакль "Братья и сестры" продолжительностью восемь часов. Бычков добавил, что в театральной программе фестиваля также будут показаны новый спектакль Юрия Бутусова "Сын" Российского академического Молодежного театра, спектакли "Все тут" Дмитрия Крымова и "Фаина. Эшелон" Иосифа Райхельгауза Московского театра "Школа современной пьесы", спектакль "Идиот" Андрея Прикотенко Новосибирского театра "Старый дом", спектакль "Причал" Данила Чащина Московского театра "Человек" и другие.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, он посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводился в течение двух недель в июне. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре без участия иностранных артистов. В 2021 году фестиваль из-за пандемии будет разбит на две части: с 3 по 20 июня заявлена российская программа, с 4 по 17 сентября - зарубежная. Кроме того, в виде спецпроекта фестиваля 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступит труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой".

Ежегодно фестиваль посещают порядка 100 тыс. человек, планируется около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература". На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в числе ее лауреатов театральный художник и писатель Эдуард Кочергин, режиссер Лев Додин, актриса Алла Демидова, режиссер Анатолий Васильев и другие.