В Москве объявили лауреатов премии The Art Newspaper Russia

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге стал музеем года по версии газеты об искусстве The Art Newspaper Russia. Об этом было объявлено в ходе церемонии, которая прошла в выставочном зале "Манеж" в Москве во вторник вечером.

"Прошедший год был трудным и тяжелым для всех, и для нас тоже. Тем не менее, несмотря на вызовы ковидного времени, сеть наших изданий укрепила позиции глобального информационного лидера в мире искусства. The Art Newspaper Russia также продолжает свою работу, и вот уже в девятый раз мы подводим итоги года в мире искусства, размышляем о том, какие выставки, музеи, реставрации, книги об искусстве и меценаты больше всего запомнились в прошедшем году", - сказала, открывая церемонию, издатель газеты и учредитель премии Инна Баженова.

В мероприятии принял участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Он отметил, что церемония вручения премии The Art Newspaper Russia стала доброй традицией и является одним из знаковых событий в культурном календаре столицы.

"Сегодня она, действительно, особенная - все-таки сегодня те номинанты и победители, которые будут подниматься на сцену, заслуживают особенного нашего признания, теплоты и благодарности. Сегодня мы оцениваем заслуги, которые были сделаны в очень сложный период, когда, казалось бы, сама жизнь противоречит тому самому духу встреч творческих, возможности общения. И тем ценнее и заслуженнее эти награды", - сказал глава департамента культуры Москвы.

Главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова также отметила, что прошедший год был невероятным сложным, и пандемия - беда, которая коснулась каждого. "В то же время этот год заставил многих из нас пересмотреть свою жизнь и заново открыть какие-то базовые ценности. К этому разряду базовых ценностей, я уверена, можно отнести и искусство", - сказала она.

Лауреаты премии

На звание лучшего музея, помимо "Манежа" в Петербурге, претендовали также "Новый Иерусалим" в Подмосковье и Музейный квартал в Туле. "Манеж" отметили "За умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном".

Награду в этой номинации вручила актриса Ксения Раппопорт. Она отметила, что с приходом Павла Пригары на пост директора "Манежа" эта площадка стала "пространством свободы", где проходят невероятные выставки. Она пожелала, чтобы там проводились такие выставочные проекты, которые будут помнить и спустя 100 лет.

В номинации "Выставка года" лучшим признан проект "Мы храним наши белые сны". "Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905-1969" музея современного искусства "Гараж" в Москве получил награду "За реабилитацию и исследование феноменов отечественной художественной культуры ХХ века, связанных с эзотерическим знанием". В этой же номинации были представлены выставки "Ненавсегда. 1968-1985" (Третьяковская галерея) и "Чжан Хуань. В пепле истории" (Эрмитаж).

Награду в категории "Книга года" присудили серии книг Наталии Семеновой о коллекционерах - "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров", "Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?", "Илья Остроухов. Гениальный дилетант". Книги были выпущены издательством "Слово"/Slovo" в 2019-2020 годах. В этой номинации были также издания "Частные случаи" Бориса Гройса и "Это было навсегда. 68/85" Третьяковской галереи.

Приз Семеновой вручил телеведущий Владимир Познер. "Я думаю, что, наверное, самое главное, что создало человечество - это книга <...> Правда, были такие общества, которые боялись книг, которые сжигали и запрещали их. Были такие моменты в разных странах, когда книги уничтожали, чтобы люди не знали истории, потому что эта история нежелательна <...> Они ошибались, потому что всегда находится человек, который, на мой взгляд, совершает подвиг, который все равно возвращает нам историю нашей страны, нас самих. И то, что сделала Наталия Семенова, из этого разряда", - отметил он.

В категории "Реставрация года" приз вручили за реставрацию Северного речного вокзала в Москве. Учредители премии отметили быстрое и бережное восстановление архитектурного ансамбля. Также среди лучших реализованных проектов в области реставрации было восстановление Дома Наркомфина (Москва) и полотен Федора Рокотова из собрания Исторического музея.

За "Личный вклад" наградили основателей фестиваля современной городской культуры "Арт-овраг" в городе Выкса Нижегородской области Анатолия и Ирину Седых. В числе номинантов были также галерист, основатель сообщества "Шар и крест" Максим Боксер, куратор и коллекционер Марат Гельман, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина и основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts Марианна Сардарова.

Перформансы в честь победителей

Церемония награждения состояла из пяти перформансов, каждый из которых был посвящен конкретному лауреату. Главным символом стал корабль - метафора современного мира и тех невзгод, с которыми всем пришлось столкнуться во время пандемии. Как пояснили организаторы церемонии, корабль еще и символ культуры. Наполненный искусством, он ищет своего зрителя, без которого искусства не существует.

В церемонии приняли участие актрисы Мария Лапшина, Ксения Раппопорт, оперная певица, солистка Пермской оперы Надежда Павлова, оперный исполнитель, солист театра "Геликон-опера" Иван Гынгазов, исполнитель традиционного тувинского горлового пения Радик Тюлюш, московский оркестр современной музыки OpenSoundOrchestra под управлением Станислава Малышева.

Режиссерско-продюсерская группа мероприятия: режиссер, продюсер, актер, художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович, художник и куратор Кирилл Преображенский, художник-постановщик, сценограф Анна Наумова.

О премии

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны. Приз - скульптура работы российского художника Сергея Шеховцова в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля.