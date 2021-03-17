В Петербурге откроется выставка скульптурных и живописных работ Евгении Васильевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Выставка живописи и скульптурных работ бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой, ранее осужденной за масштабные хищения, откроется в среду для широкой публики в научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. Экспозиция посвящена теме весны.

Выставка "Весна" будет работать по 25 апреля.

Скульптурные работы Васильевой выполнены в сюрреалистическом ключе и посвящены толкованию смыслов. "Вопросы, которые поднимает автор в своеобразном диалоге со зрителем, очевидны: может ли искусство способствовать победе добра и справедливости? Может ли привести к пробуждению и расцвету? Ответ за зрителем", - отметили в музее.

Там добавили, что творчество Васильевой отличает экспериментальный характер и стремление исследовать насколько современное общество, "привыкшее к более традиционной культуре, готово воспринять отраженный в этих произведениях мир". "Вдохновляясь темой весеннего возрождения и преображения, автор создает целую галерею образов в различных техниках. Это и живопись, и скульптура, и цифровой фотоколлаж. Характерная черта произведений автора - особая пластичность, любовь к неожиданным метафорам и метаморфозам", - говорится в описании выставки на сайте музея.

Васильева была осуждена на пять лет за многомиллионные хищения при продаже имущества компании "Оборонсервис". Она отбывала наказание в колонии во Владимирской области с 23 июля 2015 года. 25 августа 2015 года райсуд области вынес решение о ее условно-досрочном освобождении. Васильева является членом Творческого союза художников России и Российской академии художеств, выставлялась в Москве, Екатеринбурге, Казани, в Италии и Франции.