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В Москве пройдет детская программа фестиваля "Золотая маска"

В рамках мероприятия зрители увидят постановки "Летучий корабль" Театра-Театра из Перми, "Вафельное сердце" Хабаровского ТЮЗа, "Подвиги Геракла" Челябинского Молодежного театра и другие

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Внеконкурсная программа "Детский Weekend" фестиваля "Золотая Маска", в которую вошли 11 постановок региональных театров для детей, пройдет в Москве. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"С 17 по 28 марта 2021 года Фестиваль "Золотая Маска" в восьмой раз проведет в Москве Внеконкурсную программу "Детский Weekend", посвященную совершенно исключительному событию - 100-летию Российского академического Молодежного театра, который станет основной площадкой программы", - сказали в пресс-службе.

Программу "Детского Weekend’а" подбирали театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева. Первым будет показан спектакль Красноярского театра юного зрителя - масштабная постановка лауреата "Золотой Маски" режиссера Романа Феодори "Хроники Нарнии. Племянник чародея" по книге Клайва Льюиса. Вторая часть постановки - "Хроники Нарнии. Конь и его мальчик" будет показана 19 марта.

Помимо этого, на московской сцене пройдут показы спектаклей Большого театра кукол "Маленький концерт для фортепиано с медведем" Ксении Павловой и "Меня удочерила Горилла" Романа Бокланова. Зрители увидят музыкальную постановку Дамира Салимзянова "Летучий корабль" Театра-Театра из Перми, два спектакля Канского драматического театра - "Лирические истории из жизни Ежика и Медвежонка" Артема Галушина и "Фотография, на которой меня нет" Ивана Пачина.

Челябинский Молодежный театр привезет постановку "Подвиги Геракла" Константина Муханова. Также будут показаны работы по современным детским текстам - моноспектакль Марии Чесноковой "А рыбы спят?" Екатеринбургского театра "Желтый квадрат", "Всем, кого касается", поставленный Евгением Маленчевым в Новосибирском театре "Глобус" и "Вафельное сердце" в постановке Константина Кучикина в Хабаровском театре юного зрителя.

По словам кураторов, в этом году многие постановки основаны на современной литературе и драматургии, а те, что поставлены по так называемому хрестоматийному материалу, представляют неклассический вариант историй. В программе преобладают спектакли для подростков.

О площадке и дополнительной программе

Программа посвящена 100-летию Российского академического Молодежного театра, который со дня основания в 1921 году ведет систематическую работу по развитию театра для детей и подростков. Другой задачей задачей РАМТа является объединение вокруг себя театров для детей и юношества со всей страны, благодаря чему он и был выбран главной площадкой для знакомства детей и подростков с спектаклями российских театров.

Основную программу дополнит обширная дополнительная программа, в которой представлена режиссерско-драматургическая лаборатория "Театр и современная драматургия для детей". Состоится дискуссионный круглый стол "Театр для детей. Как не превратить тенденции в стереотипы", в котором примут участие ведущие режиссеры и художники, занимающиеся театром для детей и подростков. В рамках дополнительной программы зрители смогут посетить аудиоспектакль "Сто", постановку "Деревня и я" и проект "Вслух: Сахарный ребенок" Российского академического Молодежного театра.

В 2021 году внеконкурсная программа "Детский Weekend" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры правительства Москвы.

Теги
РоссияКрасноярский крайПермский крайХабаровский крайНовосибирская областьСвердловская областьЧелябинская область
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