"Ленком" вернул на сцену спектакль "Поминальная молитва" Марка Захарова

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Поминальная молитва" в постановке режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова (1933-2019) спустя почти четверть века вернулся на сцену Московского театра "Ленком Марка Захарова". Премьера состоится в среду, сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич Захаров поставил свой поистине легендарный спектакль "Поминальная молитва" в 1989 году на сцене тогда еще театра имени Ленинского комсомола", - уточнил Варшавер. "В основе - пьеса нашего классика, как мы его называли, - Григория Горина, написанная по мотивам произведений еврейского писателя Шолом-Алейхема. Сценографическое оформление выполнил постоянный соавтор Захарова художник Олег Шейнцис. Роли исполняли уникальные актеры Евгений Павлович Леонов, Татьяна Ивановна Пельтцер, Александр Гаврилович Абдулов, Всеволод Дмитриевич Ларионов", - напомнил Варшавер.

По его словам, спектакль пользовался грандиозным успехом. "Когда шла "Поминальная молитва", у театра дежурила конная милиция, потому что зрители, которым не хватило билетов, буквально приступом брали театр", - продолжил Варшавер.

"В 1994 году, собираясь на спектакль "Поминальная молитва, у себя дома скоропостижно скончался Леонов. Он исполнял главную роль Тевье-молочника. Люди со свечами простояли у театра всю ночь, в кассу не был сдан ни один билет", - отметил директор. "Потом в этой роли выступал Владимир Стеклов, в общей сложности спектакль прошел 391 раз и в 1998 году был снят с репертуара", - сказал он.

Как рассказал Варшавер, к Захарову многократно обращались с просьбой восстановить "Поминальную молитву". "Я лично на протяжении 10 лет ходил к нему с этим вопросом, - подтвердил Варшавер. - 28 сентября 2019 года Захарова не стало".

"И вот сейчас я посчитал, что необходимо восстановить эту вечную историю, это театральное чудо, которым, по мнению критиков, является "Поминальная молитва". И посвятить возрожденный спектакль его гениальным создателям и ушедшим любимым артистам", - заявил директор "Ленкома".

О спектакле

Он сообщил, что работа над восстановлением спектакля продолжалась около полугода. "Режиссером я поручил стать актеру Александру Лазареву. Прежде он играл одну из ролей в "Поминальной молитве", а теперь занимался возрождением захаровского спектакля, дебютируя в роли режиссера, при этом полностью сохраняя постановку мастера, правда, делая это уже с сегодняшними ленкомовскими артистами", - пояснил Варшавер.

"Согласно афише, в спектакле заняты Сергей Степанченко, Андрей Леонов, Олеся Железняк, Анна Большова, Иван Агапов, Александр Сирин, Виктор Раков и другие наши замечательные, хорошо известные ленкомовцы, а также творческая молодежь. Сегодняшний спектакль - это чудо, это праздник, праздник актерского мастерства. Это настоящий живой шедевр", - поделился своим впечатлением директор "Ленкома".

При этом он подчеркнул, что сценография Олега Шейнциса представлена в первозданном виде (реконструкция сценографии выполнена художником Алексеем Кондратьевым), хореография Светланы Воскресенской восстановлена Антоном Лещинским, в спектакле по-прежнему звучит музыка композитора Михаила Глуза. "Заново сшито более 130 сценических костюмов, автором которых является Валентина Комолова, которая много лет служит в нашем театре. Что касается бюджета постановки, то на восстановление "Поминальной молитвы" затрачено 15 млн рублей", - сказал Варшавер, который выступает также директором данного театрального проекта.

Серия премьерных показов возрожденной "Поминальной молитвы", начинающаяся 17 марта, продолжится 18, 20 и 26 марта. "Однако билеты на этот спектакль полностью выкуплены уже до мая", - добавил директор театра "Ленком Марка Захарова".