Директор Исаакиевского собора заявил, что вопрос о передаче музея-памятника РПЦ не стоит

ВЛАДИМИР, 17 марта. /ТАСС/. Вопрос о передаче государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в ведение Русской православной церкви в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения культуры Юрий Мудров во время командировки во Владимир.

"Вопрос сегодня не стоит. РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу", - сказал Мудров, отвечая на вопрос о том, поступали ли обращения от Русской православной церкви по поводу передачи ей собора в безвозмездное пользование. Он отметил, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий каждый месяц служит в Исаакиевском соборе. "Мы встречаемся, он чаще всего выражает благодарность за хорошее содержание собора, за успешное проведение реставрационных работ", - добавил собеседник агентства.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлено проведение богослужений, которые сейчас проводятся ежедневно.

Исаакиевский собор - одна из самых посещаемых достопримечательностей Петербурга. В 2019 году его посетили более 4 млн человек. В начале 2017 года правительство города объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакия в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 30 декабря 2018 года это распоряжение утратило силу.

Тема передачи собора церкви вызвала широкий общественный резонанс в Петербурге, инициативная группа попыталась вынести вопрос на референдум. В городе прошло несколько митингов против передачи собора РПЦ, решение городских властей по Исаакию пытались оспорить в суде. В январе 2019 года Александр Беглов, являвшийся на тот момент ВРИО губернатора Санкт-Петербурга, высказал мнение, что вопрос о статусе собора следует решать в рамках закона при учете мнения горожан. Он отметил, что Исаакий остается в ведении города и что между музеем и РПЦ нет противоречий.