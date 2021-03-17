Любимова поддержала введение понятия "музей" на государственном уровне

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова поддержала введение определения понятия "музей" на государственном уровне, чтобы недобросовестные учреждения не могли называть себя музеями. Об этом она сказала на заседании комитета Госдумы по культуре в среду.

С предложением введения нового понятия "музей" выступил первый зампредседателя комитета, президент ИКОМ (Российского комитета Международного совета музеев) России Александр Шолохов. По его словам, появилось большое число организаций, называющих себя музеями, однако на деле они таковыми не являются и дискредитируют музейную деятельность. Он считает, что нужно официально закрепить понятие "музей" и регламентировать музейную деятельность.

"Мы с радостью поддержим. Вы знаете, опять же в пандемию мы также задавались [этим] вопросом, была создана рабочая группа. У нас появились реестры зоопарков, цирков, и, самое главное, театров и музеев. Давно одна из главных проблем началась с театра, что такое театр. Потому что, когда это пересчитали с точки зрения ИП, каких-то экономических показателей, выяснилось, что их 2,5 тыс. и часть из них просто ночные заведения 18+", - сказала Любимова.

Она напомнила, что совместно с Союзом музеев был разработан реестр негосударственных музеев. "Тем не менее дать определение ["музей"], безусловно, необходимо. Даже для нашей совместной работы. Абсолютно согласна [с предложением], с радостью поддержим", - добавила глава Минкультуры.

Шолохов в свою очередь отметил, что многие учреждения, называющие себя музеями, преследуют коммерческие цели и для этого проводят сомнительные "выставки". Также подобные учреждения "под видом уже не просветительской, а музейной деятельности, могут выдавать все, что угодно в эфир". "И вот тут встает вопрос: повесив знак качества "музей", мы как бы подтверждаем, что эта точка зрения и та информация, которая подается соответствующим учреждением, имеет знак качества, ей можно и должно доверять", - сказал он.

По его словам, ИКОМ России уже подготовил соответствующее обращение о введении понятия "музей" и рассчитывает, что деятельность учреждений будет подтверждена "государственным знаком качества".