Российский фильм "Подольские курсанты" покажут на фестивале военного кино в Сан-Диего

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская военно-историческая драма "Подольские курсанты" студии "Военфильм" о малоизвестных страницах истории битвы под Москвой, вошла в программу Международного кинофестиваля GI Film Festival в Сан-Диего, став первым его участником из РФ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе студии.

"Фильм "Подольские курсанты" отобран в программу Международного кинофестиваля GI Film Festival в Сан-Диего, штат Калифорния - крупнейшего кинофестиваля военного кино на западном побережье США. "Подольские курсанты" - первый российский фильм в программе фестивальных кинопоказов кинофестиваля GI Film Festival в Сан-Диего", - рассказали в пресс-службе.

Военно-историческая драма вышла в российский прокат в ноябре 2020 года. Фильм раскрывает малоизвестные страницы обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. "Для меня и моей команды очень важна историческая достоверность и точность в деталях отображаемых событий. Зритель всегда чувствует неправду, неискренность на экране. Фильм "Подольские курсанты" - честная, правдивая история подвига молодых курсантов, основанная на реальных событиях. Очень важно рассказать об этом максимально большому количеству зрителей по всему миру, особенно молодежи", - сказал продюсер и соавтор сценария картины, гендиректор студии "Военфильм" Игорь Угольников, чьи слова привели в пресс-службе.

Фестиваль в Сан-Диего пройдет в онлайн-формате с 18 по 23 мая. Его программа включает картины, которые посвящены историям реальных ветеранов войн и военных конфликтов, их стойкости и героизму. Фестивальное название "Подольских курсантов" - "The Final Stand".

О фильме

Съемки фильма проходили в Подольске и Калужской области. Режиссером проекта выступил Вадим Шмелев. Роли в картине исполняют Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие.

Как рассказали в пресс-службе студии, картину ранее показали на Международном кинофестивале Malta Film Festival, который проходит на Мальте, включили в программу Crystal Palace International Film Festival - ежегодного международного кинофестиваля в Лондоне, а также фестиваля The South African International Film Festival - Rapid Lion, проходящего в Йоханнесбурге (ЮАР).

Три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в 1941 году закрыли брешь на линии фронта и не допустили прорыва германских войск по Варшавскому шоссе через Подольск до подхода советских резервов. Память об этом подвиге сохранена в мемориалах, названиях улиц, литературе и живописи.