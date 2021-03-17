В Волгограде частично обрушился фронтон мельницы Гергардта

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. На территории комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва" из-за шквалистого ветра частично обрушился фронтон мельницы Гергардта, известной также как руины мельницы им. Грудинина. Об этом сообщил ТАСС в среду директор музея-заповедника Алексей Дементьев.

"По причине шквалистого ветра произошло обрушение части фронтона мельницы. С точки зрения сохранности всего здания разрушение незначительно. Участок платформы, к которому прилегает указанная часть мельницы, был ранее огорожен для безопасности туристов", - сказал он.

По словам Дементьева, это не первый подобный случай, поскольку постепенно идет процесс накопления мелких повреждений здания. Сотрудники музея-заповедника регулярно отслеживают состояние руин мельницы, которые служат напоминанием о том, насколько сильно оказался разрушен город в боях 1943 года. В будущем планируется законсервировать здание, чтобы усилить несущие конструкции и укрепить фасад.

В Министерство культуры РФ уже направили заявку на выделение средств на проектирование и проведение противоаварийных работ. Рабочая группа Министерства культуры осматривала объект в 2020 году, и сейчас решается вопрос о выделении средств.

Ранее объект культурного наследия "Исторический заповедник руины мельницы им. Грудинина" предложили включить в долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия народов России. Эксперты полагают, что консерваци позволит зданию простоять еще достаточно долго. Вопрос о восстановлении утраченного элемента планируется решить во время подготовки проектной документации, уточнили ТАСС в пресс-службе музея "Сталинградская битва".

В связи с обрушением фронтона мельницы прокуратура Волгоградской области начала проверку. Сотрудники надзорного органа оценят, достаточны ли принимаемые меры по сохранности объекта культурного наследия.