{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде частично обрушился фронтон мельницы Гергардта

По словам специалистов, произошедшее не угрожает сохранности всего здания
Мельница Гергардта в музее "Сталинградская битва" Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив
Описание
Мельница Гергардта в музее "Сталинградская битва"
© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. На территории комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва" из-за шквалистого ветра частично обрушился фронтон мельницы Гергардта, известной также как руины мельницы им. Грудинина. Об этом сообщил ТАСС в среду директор музея-заповедника Алексей Дементьев.

"По причине шквалистого ветра произошло обрушение части фронтона мельницы. С точки зрения сохранности всего здания разрушение незначительно. Участок платформы, к которому прилегает указанная часть мельницы, был ранее огорожен для безопасности туристов", - сказал он.

По словам Дементьева, это не первый подобный случай, поскольку постепенно идет процесс накопления мелких повреждений здания. Сотрудники музея-заповедника регулярно отслеживают состояние руин мельницы, которые служат напоминанием о том, насколько сильно оказался разрушен город в боях 1943 года. В будущем планируется законсервировать здание, чтобы усилить несущие конструкции и укрепить фасад.

В Министерство культуры РФ уже направили заявку на выделение средств на проектирование и проведение противоаварийных работ. Рабочая группа Министерства культуры осматривала объект в 2020 году, и сейчас решается вопрос о выделении средств.

Ранее объект культурного наследия "Исторический заповедник руины мельницы им. Грудинина" предложили включить в долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия народов России. Эксперты полагают, что консерваци позволит зданию простоять еще достаточно долго. Вопрос о восстановлении утраченного элемента планируется решить во время подготовки проектной документации, уточнили ТАСС в пресс-службе музея "Сталинградская битва".

В связи с обрушением фронтона мельницы прокуратура Волгоградской области начала проверку. Сотрудники надзорного органа оценят, достаточны ли принимаемые меры по сохранности объекта культурного наследия.

Теги
РоссияВолгоградская область
Российский фильм "Подольские курсанты" покажут на фестивале военного кино в Сан-Диего
Фестиваль пройдет в онлайн-формате с 18 по 23 мая
Читать полностью