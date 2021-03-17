Умер бывший худрук Метрополитен-опера Джеймс Ливайн

ТАСС, 17 марта. Американский дирижер, бывший художественный руководитель Метрополитен-опера (Нью-Йорк) Джеймс Ливайн умер на 78-м году жизни. Об этом в среду со ссылкой на его личного врача сообщила газета The New York Times.

По ее данным, Ливайн умер 9 марта. Причина смерти не уточняется.

Ливайн родился в США в 1943 году. В 1976-2018 гг. года являлся музыкальным и художественным руководителем Метрополитен-опера, также был музыкальным директором Мюнхенского филармонического оркестра с 1999 по 2004 год, с 2004 по 2012 год руководил Бостонским симфоническим оркестром.