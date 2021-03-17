Выставка "Крым. История" открылась в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более ста цифровых изображений Крыма - старинных карт, планов, гравюр, фотографий известных российских и советских авторов - вошли в экспозицию "Крым. История", которая начала работу в среду в Подземном музее парка "Зарядье" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Одной из первых выставку посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, которая отметила, что этот проект - для всей семьи. "Парк "Зарядье" предполагает, что сюда могут прийти люди самого разного возраста. На фотографиях и уникальных документах, тонко подобранных нашими коллегами из "Росфото", можно увидеть историю и быт, невероятной красоты пейзажи, уникальные архивы Ялтинской конференции, быт царской семьи, невероятно интересные подробности жизни, то, как отдыхали наши бабушки и дедушки, мамы и папы в "Артеке", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

Выставочный проект рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Посетители могут увидеть уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жителей Крыма. Отдельный раздел посвящен крымской резиденции Российского императорского дома, в нем - фотографии старого Ливадийского дворца, нового дворца, построенного в 1911 году для императора Николая II, императорской яхты "Штандарт", семьи Николая II. О Черноморском флоте и его основной базе - городе Севастополе - рассказывают дореволюционные и советские снимки кораблей, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров. Период Великой Отечественной войны нашел отражение в кадрах фотохроники боев за освобождение Крыма и Ялтинской конференции.

"Проект - не просто документальный показ материалов. Это художественный проект для зрителей, эти материалы подобраны так, чтобы зритель оказался погруженным в атмосферу, чтобы побродить по ландшафтам, по старым крымским городам, посмотреть на "Артек", вспомнить свое детство. И одновременно увидеть очень серьезные материалы, связанные с Великой Отечественной войной, увидеть вот эту вот мощь российской крымской истории, почувствовать насколько они взаимосвязаны", - отметил генеральный директор музейно-выставочного центра "Росфото" Захар Коловский.

Проект подготовлен "Росфото", Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российским государственным архивом военно-морского флота, Военно-медицинским музеем Министерства обороны РФ и Российским государственным историческим архивом. Выставка продлится до 31 марта.