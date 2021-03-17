В Новгородской области открылась выставка иллюстраций к произведениям Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. В Доме-музее Ф. М. Достоевского в Старой Руссе открылась выставка "Альбом Н. Н. Каразина: иллюстрации к произведениям Ф. М. Достоевского". В экспозиции представлена коллекция иллюстраций Николая Каразина к произведениям Ф. М. Достоевского из альбома "Пятнадцать акварельных картин к сочинениям Ф. М. Достоевского", выполненных в технике хромолитографии.

"Цикл работ Каразина относится к 1893 году и посвящен таким произведениям, как "Братья Карамазовы", "Бесы", "Преступление и наказание", "Записки из Мертвого дома", "Село Степанчиково и его обитатели", "Хозяйка", "Бедные люди". На выставке представлены два экземпляра альбома и шесть иллюстраций", - говорится в сообщении.

В этом году регион активно готовится к празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского. Ключевым мероприятием юбилейного года станет XXV театральный фестиваль Ф. М. Достоевского, который пройдет с 4 по 11 ноября в Великом Новгороде, Старой Руссе и впервые в Боровичах. Еще одним знаковым событием юбилейного года станут международные Старорусские чтения "Достоевский и современность". Их организует Новгородский музей-заповедник. Готовится постановка иммерсивного спектакля "Преступление и наказание". Его премьера состоится в сентябре, в доме-музее романа "Братья Карамазовы".

Автор работ, представленных на выставке в Старой Руссе, Николай Николаевич Каразин - художник, один из учредителей Общества русских акварелистов, академик живописи, писатель и путешественник, первый в России военный корреспондент-иллюстратор, иллюстратор Достоевского, создатель первых отечественных художественных открыток. Работы Каразина отличаются наблюдательностью, реалистичны, живописны и документальны.