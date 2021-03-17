Реставраторы обнаружили в храме Псково-Печерского монастыря фрески XVIII века

ПСКОВ, 17 марта. /ТАСС/. Археологи в Псковской области обнаружили неизвестные ранее фрески XVIII века на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - одного из самых древних и крупных в России. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации "Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)".

"Фрагменты настенных росписей, предположительно XVIII века, обнаружены при обследовании Успенского собора Псково-Печерского монастыря. Фрески находились на уровне глубины обследуемого шурфа, на западной наружной стене храма, построенного в XV веке", - отмечается в сообщении.

В 2019 году митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который является председателем патриаршего совета по культуре и членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, сообщал, что состояние уникальных карстовых пещер монастыря вызывает опасения. В частности, по его словам, между склоном и пещерами есть несколько водяных линз. Для их исследования была направлена группа гидрогеологов.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из самых древних и крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов.

На территории монастыря располагаются карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено, но, по примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тыс. человек.