Национальная музыкальная акция "День Римского-Корсакова" впервые пройдет в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Новый общероссийский фестиваль "День Римского-Корсакова" (1844-1908) открывается в Петербурге в четверг к 177-й годовщине со дня рождения классика русской музыки. Центром праздника в первый день станет филиал Музея театрального и музыкального искусства - Музей-квартира композитора на Загородном проспекте, 28.

"Обычно самые крупные фестивали проходят в столичных городах, но для нас было важно провести нашу акцию в масштабах всей России, объединив возможности театров, концертных организаций, музеев, учебных заведений, чтобы отдать дань великолепному творческому наследию Римского-Корсакова. И мы признательны нашим партнерам за такой дружный отклик. Фактически, это беспрецедентная акция такого объединения. Надеется, что в перспективе этот фестиваль станет хорошей мартовской традицией и обретет международный масштаб", - сказала в беседе с журналистами художественный руководитель фестиваля, старший научный сотрудник музея-квартиры, кандидат искусствоведения Лидия Адэр.

Праздник откроется торжественным музыкальным вечером в Мемориальном музее-квартире композитора при участии его потомков и студентов консерватории. Этот мемориальный адрес, где хранятся уникальные документы, отмечает в этом году свое 50-летие. Музей-усадьба Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше Псковской области совместно с областным колледжем искусств откроют выставку из истории оперного творчества классика и проведут концерт ансамбля "Ars longa". Тольяттинская муниципальная филармония соберет слушателей на вечер камерной музыки композитора, названный строкой из его романса "Не ветер, вея с высоты".

В последующие дни к празднику присоединятся новые участники. Так, московский театр "Новая опера" покажет спектакли "Царская невеста" и "Снегурочка". Томская областная филармония представит программу "Великий сказочник Римский-Корсаков", а в Стерлитамаке (Башкортостан) пройдет вечер "Музыкальные сказки морского офицера". Праздничный концерт проведет Северо-Кавказская государственная филармония имени Василия Сафонова в Кисловодске. В программе фестиваля - симфонические вечера, оперные спектакли, камерные концерты, выставки, интеллектуальные игры и лекции.

Особым фестивальным событием станет празднование 140-летия создания оперы "Снегурочка". Выставка, посвященная этой дате, откроется в Мемориальном доме-музее Римского-Корсакова на его родине в Тихвине Ленинградской области. В рамках фестиваля организована мультимедийная онлайн-выставка "Снегурочка", которая объединит музеи Санкт-Петербурга, Воткинска, Клина и Москвы. Соорганизаторами выставки совместно с Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства стали, в частности, Российский национальный музей музыки, Государственный центральный театральный музей имени Алексея Бахрушина. Как рассказали организаторы, выставка представляет собой аудиовизуальное путешествие в мир "весенней сказочки" и будет включать видео- и анимационные решения, связывающие экспонаты из коллекций музеев-участников и наглядно повествующие о "Снегурочке" и ее разнообразных сценических прочтениях.

Фестиваль завершится 21 марта в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, где с праздничной программой выступят Симфонический оркестр и Хор Михайловского театра под управлением главного дирижера Александра Соловьева.

О композиторе

Композитор, педагог, дирижер, общественный деятель, музыкальный критик; участник "Могучей кучки" Николай Римский-Корсаков - создатель 15 опер, ставших сокровищницей отечественной и мировой музыкальной культуры.

Его именем в Петербурге названа старейшая русская консерватория, где он преподавал и выпестовал целое поколение учеников и последователей. Семь его опер были впервые поставлены в Мариинском театре, где и ныне они составляют значительную часть репертуара. В 1998 году Мариинским театром был учрежден Международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова, который проводится раз в два года и проходит на родине композитора в Тихвине.

Один из крупнейших русских композиторов ХIХ века похоронен в Санкт-Петербурге в Некрополе Александро-Невской лавры.