"Евгений Онегин" стал самым популярным поэтическим произведением года на "Литрес"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Евгений Онегин" Александра Пушкина стал самым популярным поэтическим произведением по статистике продаж и скачиваний электронных и аудиокниг за год на ресурсе "Литрес". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

Исследование приурочено ко Всемирному дню поэзии, отмечаемому 21 марта. Были проанализированы данные более чем по 29 тыс. произведений.

"В преддверии Всемирного дня поэзии крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "Литрес" проанализировал статистику продаж и бесплатных скачиваний книг в жанре "Стихи и поэзия" за последний год. Самым популярным поэтическим произведением стал "Евгений Онегин" Александра Сергеевича Пушкина. Он лидирует как в общем зачете, так и в рейтинге аудиокниг: в общей сложности в различных форматах его как купили, так и бесплатно скачали более 80 тыс. раз", - рассказали в компании.

На втором месте по популярности - "Письмо к женщине" Сергея Есенина, на третьем - "Самые мудрые притчи и афоризмы Омара Хайяма". Среди современных сборников стихотворений лидирует "Фотосинтез" Веры Полозковой.

В аудиоформате пользователям также полюбились "Рубаи" персидского философа и поэта Омара Хайяма и "Избранное" актера Валентина Гафта в озвучке самого автора.

В "Литрес" отметили, что несмотря на снижение интереса пользователей к стихам на 9%, продажи поэтических произведений в целом за последний год выросли на 25% в денежном выражении, в аудиоформате - на 31%.