Российский мультфильм по мотивам сказки о Ганзеле и Гретель выходит в прокат

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Анимационный фильм "Ганзель, Гретель и агентство магии" режиссера Алексея Цицилина по мотивам сказки братьев Гримм выходит в широкий российский прокат. Картина создана на студии Wizart Animation: продюсеры студии накануне премьеры рассказали журналистам о том, как превратить страшную сказку в комедию для детей и почему на каждом из сотрудников лежит огромная ответственность за другие ступени производства.

Новый взгляд на знакомую историю

Приключенческий комедийный мультфильм "Ганзель, Гретель и агентство магии" снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты. По сюжету повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века - похищение короля, а напарником назначают родного брата Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником и устраивает для всех желающих красочные шоу.

Как рассказал журналистам во время экскурсии по студии продюсер и соавтор сценария Алексей Замыслов, работа над этим мультфильмом для студии стала огромным вызовом, поскольку раньше жутковатую сказку о детях, которым угрожает ведьма-людоедка, записанную братьями Гримм, никто не экранизировал как мультфильм. "У нас было около 30-40 вариантов сценария, и никак не получалось сделать смешно, но так, чтобы детям при этом не было страшно. Взрослые агенты - Гретель и Ганзель - у нас превращаются в детей, и этот ход позволил развивать историю так, чтобы последующие приключения не стали пугающими", - поделился он.

Для студии Wizart Animation, которая выпустила первый полнометражный мультфильм "Снежная королева" почти 10 лет назад, картина "Ганзель, Гретель и агентство магии" все равно стала своего рода дебютом. "Это новый стиль анимации и это комедия, а снимать анимационную комедию тяжелее, чем, например, просто приключенческую историю. У нас такого проекта раньше не было. Посмотрим, полюбит ли аудитория наших новых героев, но мы считаем, что создали интересные образы", - сказал ТАСС генпродюсер студии Владимир Николаев.

Фильмы для мирового проката

Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Авторитетный журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире. "Мы делаем глобальную историю: уже со "Снежной королевы" мы начали позиционировать свои фильмы как фильмы для мирового проката", - подчеркнул Николаев.

Проекты студии создаются с английской звуковой дорожкой, поэтому артикуляция персонажей соответствует этому языку. По словам режиссера мультфильма "Ганзель, Гретель и агентство магии" Алексея Цицилина, во многих странах схема для дубляжа с английского давно отработана, поэтому качество перевода мультфильма получается достойным. "Если прислать фильм на русском языке, то специалистам будет сложнее сделать это качественно, что отразится на восприятии. Кроме того, в России, к сожалению, не так много аниматоров, индустрия только разрастается, поэтому приходится часть специалистов привлекать из других стран. Они не могут на русском расставить акценты так, как нужно нам", - пояснил он.

Сейчас на студии работают около 300 человек. По мнению Замыслова, именно коллектив и опыт отличает Wizart Animation от других компаний - многие из сотрудников трудятся в студии с момента основания. На ее базе также работает школа анимации, основанная в 2013 году при поддержке губернатора Воронежской области. Ее лучшие выпускники становятся полноценными сотрудниками Wizart Animation.

Из-за пандемии некоторые из сотрудников работают удаленно. Николаев рассказал ТАСС, что год назад, когда ситуация с коронавирусом только набирала обороты, руководство Wizart Animation оставило часть специалистов дома, обеспечив их техникой, а тех, кому необходимо было присутствовать на рабочем месте, привозили в офис на автобусе. "Мы как IT-компания в Воронежской области имели возможность при соблюдении всех санитарных норм продолжать работу, но приняли такое решение. Никаких вспышек заболеваемости у нас не было, мы прошли этот период спокойно", - сообщил он.

Анимационный конвейер

Производством контента на студии занимаются около 15 отделов, которые работают по принципу конвейера: идея рождается в режиссерском и сценарном отделе, после чего к ее осуществлению подключаются и другие специалисты. Одни моделируют героев, другие работают над окружающим миром мультфильма, третьи делают так, чтобы лица персонажей и их движения были максимально полными и реалистичными. "У нас серьезное производство, поэтому любой сбой отражается на остальных отделах. Задача ответственная, все 300 человек завязаны друг на друга", - подчеркнул Замыслов.

Первый монтаж любой картины делается в виде аниматика - черно-белого, нарисованного от руки мультфильма, по которому можно понять, как складывается история. Режиссер Алексей Цицилин показал журналистам часть 20-й версии аниматика "Ганзель, Гретель и агентство магии" и пояснил, что первый вариант может полностью отличаться от финального.

"Всего в мультфильме может быть около 110 тысяч кадров, нам нужно отрисовать в карандаше около 60 тысяч картинок - почти каждый второй кадр. В таком виде картину смотрят продюсеры и решают, работает ли тот или иной эпизод. Он должен быть смешным, иметь главную идею и передавать чувства - ведь в кино люди идут за эмоциями", - рассказал режиссер.

Следующей большой премьерой студии станет мультфильм "Руслан и Людмила" - экранизация по мотивам поэмы Пушкина, которая расскажет "о двух любящих сердцах, которые никак не могут воссоединиться". На этом проекте будут работать около 200 сотрудников, его релиз, как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе студии, намечен на 2021 год.