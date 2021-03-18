Эмин Агаларов объявил, что фестиваль "Жара" пройдет в июне в Москве

БАКУ, 18 марта. /ТАСС/. Очередной международный музыкальный фестиваль "Жара" пройдет в московских "Лужниках" в период с 23 по 27 июня. Об этом объявил на странице мероприятия в Instagram один из основателей фестиваля певец и бизнесмен Эмин Агаларов.

"Друзья, у нас есть фантастические новости для вас. Мы приняли решение провести наш фестиваль "Жара" в Москве, в "Лужниках", с 23 по 27 июня. На трех сценах выступят 250 артистов. Те, кто не сможет попасть, кому далеко ехать, увидят все в эфире Первого канала", - сообщил Агаларов.

Мероприятие в Москве станет пятым, юбилейным для организаторов. Пятый фестиваль должен был пройти в 2020 году в Баку, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль "Жара" - совместный проект Агаларова, основателя "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергея Кожевникова и заслуженного артиста России Григория Лепса. Впервые он состоялся в Баку летом 2016 года и был признан самым крупным музыкальным событием на пространстве СНГ: его посетили 5 тыс. зрителей, еще 150 млн человек посмотрели музыкальный праздник по Первому каналу. Каждый следующий фестиваль был еще более масштабным. В разные годы его участниками становились Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, группа "Любэ" и другие известные артисты и коллективы.