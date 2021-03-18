Швыдкой рассчитывает, что заполняемость театров в Москве к лету увеличат до 100%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой рассчитывает, что заполняемость театров в Москве увеличат к лету до 100%. Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

"Мы надеемся, что к лету, после мая, будет решение о возможности заполнения театров до 100%. Но, опять же, это решение находится в ведении властей города", - сказал Швыдкой.

Сейчас в связи с ограничениями из-за пандемии заполняемость театров Москвы не может превышать 50%.