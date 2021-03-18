Швыдкой заявил, что международные гастроли могут возобновиться во второй половине года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обменные гастроли с другими странами могут возобновиться во второй половине 2021 года. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в четверг.

"Если говорить о нормальном, полноценном культурном обмене, - посмотрим. Рассчитываю, что гастрольная деятельность во второй половине года возобновится", - сказал он.

По его словам, скорее всего это произойдет с началом нового театрального сезона, то есть осенью. "Поскольку проблема не столько в российских реалиях, сколько у наших зарубежных партнеров. Как вы знаете, во Франции жесткий локдаун, в Германии", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой добавил, что в России сейчас возможны только отдельные мероприятия с участием зарубежных артистов.