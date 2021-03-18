{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Швыдкой заявил, что международные гастроли могут возобновиться во второй половине года

Сейчас в России возможны только отдельные мероприятия с участием зарубежных артистов, отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Обменные гастроли с другими странами могут возобновиться во второй половине 2021 года. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в четверг.

"Если говорить о нормальном, полноценном культурном обмене, - посмотрим. Рассчитываю, что гастрольная деятельность во второй половине года возобновится", - сказал он.

По его словам, скорее всего это произойдет с началом нового театрального сезона, то есть осенью. "Поскольку проблема не столько в российских реалиях, сколько у наших зарубежных партнеров. Как вы знаете, во Франции жесткий локдаун, в Германии", - сказал собеседник агентства.

Швыдкой добавил, что в России сейчас возможны только отдельные мероприятия с участием зарубежных артистов.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичПандемия COVID-19
Швыдкой рассчитывает, что заполняемость театров в Москве к лету увеличат до 100%
Сейчас в связи с ограничениями из-за коронавируса заполняемость театров столицы не может превышать 50%
Читать полностью