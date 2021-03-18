В сети состоялась премьера сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым в главной роли

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьера сериала "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым состоялась в онлайн-кинотеатре Okko. До появления первой серии имя исполнителя главной роли не раскрывалось.

Нагиев отметил, что сомневался, соглашаться ли сыграть роль убийцы. "У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило - откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии. Как ни парадоксально, именно это и помогло мне понять глубину мерзости этого персонажа, именно физиологические вещи, которые я придумывал", - цитирует пресс-служба Okko Нагиева.

По его словам, проект - не документальное кино, это художественное произведение, и задачи создать полное внешнее сходство с Чикатило у Нагиева не было. "Я не рисковый человек по жизни, а вот здесь подумал: "А может быть у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?" Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба", - добавил он.

Режиссер-постановщик сериала Сарик Андреасян. "Это очень сложный проект - как психологически, так и физически. Это огромный труд, большой вызов делать кино о недостойном человеке. Я думаю, мы справились с этим вызовом", - сказал ТАСС Андреасян.

По его словам, такие истории всегда интересны, потому что это особые люди, которые думают иначе, "это другое явление в принципе, и следить за вот этим отклонением всегда интересно". "Нет оправдания такому человеку, и с этической точки зрения наш сериал - это предостережение. У меня самого есть дети, и когда ты смотришь такой материал, понимаешь, что эти люди есть, начинаешь относиться к безопасности своих близких намного тщательнее", - добавил он.

В ролях задействованы Константин Лавроненко, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак и другие.

Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.