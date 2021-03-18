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Минкультуры предлагает создать Ассоциацию театров имени Островского

Как отметили в ведомстве, она может быть создана в рамках празднования 200-летия со дня рождения драматурга

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ассоциацию театров имени Александра Островского предложили создать в Минкультуры РФ в рамках празднования 200-летия со дня рождения драматурга. Соответствующую инициативу озвучила в четверг статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"Мы активно вовлеклись и возглавили процесс подготовки к юбилею Александра Островского, мы с Союзом театральных деятелей активно работаем, с Союзом музеев, три департамента Министерства культуры РФ занимаются подготовкой этого юбилея. Мне кажется, что нам нужно создать Ассоциацию театров имени Островского в России для того, чтобы ее включить в нашу программу. У меня такое предложение", - сказала Манилова на коллегии Минкультуры, которая проходила в онлайн-формате. Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что данное предложение внесут в протокол коллегии.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

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