На фестивале анимации в Суздале стартовали мероприятия в честь 85-летия "Союзмультфильма"

ВЛАДИМИР, 18 марта. /ТАСС/. Мероприятия, приуроченные к 85-летию создания киностудии "Союзмультфильм", которое отмечается в 2021 году, начались на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщили ТАСС в пресс-службе студии. В четверг вечером киностудия впервые представила книгу о режиссере, создателе образа Чебурашки Леониде Шварцмане, отметившем столетний юбилей в 2020 году.

"В рамках Суздальского анимационного фестиваля стартует серия мероприятий, приуроченных к 85-летию "Союзмультфильма", которое будет отмечаться в июне этого года. На площадке смотра состоятся тематические показы, конкурсы, дискуссии и специальное праздничное мероприятие. Также 20-го марта пройдет традиционный питчинг киностудии, где будут выбраны проекты для дальнейшей разработки продюсерами киностудии. Нам очень важно начать празднование яркой даты именно в рамках фестиваля, который объединяет представителей отрасли разных поколений", - сообщили в пресс-службе киностудии.

Первым деловым мероприятием, приуроченным к юбилею "Союзмультфильма", стала презентация перед анимационным сообществом книг, посвященных мэтрам отечественной мультипликации. Студия представила сигнальные экземпляры книги к 100-летию Леонида Шварцмана, которое знаменитый режиссер отметил в 2020 году. В основе книги - цикл интервью, которые журналист и кинокритик Лариса Малюкова взяла у мастера, его друзей, коллег и учеников. В продажу издание поступит к лету 2021 года.

"Леонид Аронович Шварцман принял участие в создании таких мультфильмов как "Крокодил Гена", "Чебурашка", "Снежная королева", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", он является автором визуальных образов многих персонажей советской мультипликации, которые любимы многими поколениями. Отметив его юбилей, мы решили издать труд, посвященный его работе. В книге в его прямой речи мы видим не только развитие киностудии, но и то, каким образом создаются уникальные герои, персонажи, вообще уникальные творческие миры и вселенные", - рассказал ТАСС руководитель департамента культурных проектов киностудии "Союзмультфильм" Павел Шведов, также участвовавший в создании книги.

Кроме того, в Суздале представили недавно вышедшую из печати при поддержке киностудии книгу "Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию", посвященную одному из основоположников отечественной анимации. На фестивале также был презентован сборник "Борис Дежкин. Страницы биографии" - книга объединила материалы о жизни создателя запоминающихся образов в советских мультфильмах, среди которых "Шайбу! Шайбу!" и "Матч-реванш". В издании опубликованы протоколы худсоветов "Союзмультфильма" советских времен, графические материалы к любимым картинам.

О студии

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации. XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.