Белорусский участник "Евровидения" подготовит новую песню для конкурса

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Организаторы белорусского национального отбора на конкурс песни "Евровидение" в лице Белтелерадиокомпании предложили группе "Галасы ЗМеста" подготовить новую песню. Об этом сообщил в четверг председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Учитывая наше сотрудничество с Европейским вещательным союзом, мы предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-нибудь иной вариант. И сейчас, насколько я знаю, над этим идет активная работа", - заявил глава телерадиокомпании в эфире телеканала ОНТ.

Эйсмонт сказал, что не видит в старой песне группы политического подтекста. "Это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно", - отметил глава компании.

Руководитель и солист группы Дмитрий Бутаков также добавил, что в песню участники группы не вкладывали никакого политического смысла. "В этой песне мы менять уже ничего не будем, подарим ее народу", - отметил руководитель коллектива.

Европейский вещательный союз 11 марта принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" представляющей Белоруссию группы "Галасы ЗМеста". Организаторы конкурса отметили, что анализ песни показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. Россию на конкурсе представит певица Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина").