В Петербурге открылась международная выставка научно-технологичного искусства о вирусах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Международная выставка современных художников, работающих в направлении Art&Science - научно технологического искусства - открылась в четверг в арт-резиденции Университета ИТМО. Работы художников посвящены исследованию феномена вирусов, сообщила куратор выставки Христина Отс.

"Данный проект мы решили сделать, когда разговаривали о том, как мы сейчас выходим из вирусной реальности. Потому что вроде бы мы все выходим из пандемии, но при этом мы все равно настолько вписаны в практики защиты, наша телесность уже очень сильно построена, чтобы все время протирать руки, носить маски. Этот уровень тревожности не уходит даже у людей, которые сделали прививки. И нам стало важным показать, что вирусы - это не исключительно коронавирус, не исключительно что-то, что является враждебным по отношению к человеку, а вирусы - это огромная реальность, в которой мы сами до конца еще ничего не понимаем, даже в науке вирусы остаются загадочной сущностью", - рассказала она на открытии выставки.

Проект "Staying with the Trouble" ("Оставаясь со смутой") объединил художников из семи стран, среди которых Россия, Великобритания, Тайвань, Нидерланды, Германия и другие. На выставке в том числе состоялась мировая премьера работы современной художницы из США Хизер Дьюи-Хэгборг, которая известна проектом серии портретов людей, созданных на основе их ДНК. В своей новой работе художница предлагает зрителям пройти жизненный цикл вируса, следуя за перемещающимися на интерактивном экране поэтическими строками.

Тайваньская художница Пей-Ин Лин представила кулинарную книгу, написанную для людей 22 века и посвященную практике позитивного использования вирусов в повседневной жизни. "Многие функции, которые наш организм выполняет, он выполняет только благодаря вирусным мутациям, и в этом проекте художница нам говорит о том, что мы с вирусами сталкиваемся гораздо чаще, чем мы думаем. Например, мы все время едим вирусы. Она готовит такую книгу рецептов, в которой описывает традиционные для ее культуры рецепты, но указывает на то, какие вирусы существуют в этих продуктах питания. То есть когда мы едим лист салата, в листе салата есть огромное количество вирусов, но эти вирусы для нас безвредны", - пояснила Отс.

Также посетители выставки могут применить фильтр дополненной реальности и "примерить" на себя протеиновые структуры и наблюдать за процессом взаимодействия бактериофага (вирус, поражающий бактерии) и золотистого стафилококка, созданного с помощью метода VR-рисования.

Выставка также включает образовательную программу, в которой наряду с философами и художниками примут участие ученые-вирусологи и медики. Как пояснили кураторы, в рамках открытых лекций спикеры "попробуют разобраться в запутанной вирусной реальности", совмещая искусствоведческую, историческую, философскую и естественнонаучную перспективы. Выставка будет работать до 4 апреля.