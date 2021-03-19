Пол Маккартни выпустит вторую часть иллюстрированной книги для детей

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Бывший участник британской рок-группы The Beatles ("Битлз") Пол Маккартни выпустит 2 сентября вторую часть иллюстрированной книги для детей под названием Grandude's Green Submarine ("Зеленая подводная лодка деда-приятеля"). Об этом в четверг сообщило издательство Penguin Random House ("Пенгуин рэндом хаус").

В аннотации к книге говорится, что на сей раз главный герой вместе со своими внуками "отправится в увлекательное путешествие на особой магической подводной лодке". Отмечается, что персонажи в ходе странствий не только познакомятся с подводным миром, но также "сплавятся по реке в джунглях и совершат полет в поисках бабушки - еще одного любителя приключений, которая обожает записывать музыку". Иллюстратором произведения, в названии которого обыгрывается знаменитый хит The Beatles Yellow Submarine ("Желтая подводная лодка", 1966), выступила художница из Канады Кэтрин Дерст.

Первая часть книги Hey Grandude!, вышедшая в России под названием "Привет, Дедулет", поступила в продажу по всему миру в сентябре 2019 года. В заглавии книги содержалась отсылка к песне Hey Jude ("Эй, Джуд", 1968), написанной Маккартни для сына Джона Леннона Джулиана, чтобы утешить его в связи с разводом родителей.

Бывший бас-гитарист The Beatles ранее уже имел опыт работы в жанре произведений для юных читателей. В соавторстве с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", иллюстрации к которой сделал американский художник-мультипликатор Джефф Данбар. Источником вдохновения для ее написания послужил мультипликационный фильм "Шум тропического острова" (2004), над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром. В нем была рассказана история "ливерпудлианской" белки, которая нашла свою любовь на тропическом острове.