Reuters: церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет только в очном формате

ТАСС, 19 марта. Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году будет проходить только в очном формате, звезды не смогут принять участие в ней через платформу видеоконференций Zoom. Об этом в четверг со ссылкой на письма, адресованные продюсерами церемонии ее участникам, сообщило агентство Reuters.

"Мы собираемся организовать безопасный и приятный вечер как для всех вас лично, так и для миллионов любителей кино по всему миру, и мы чувствуем, что виртуальный аспект умалит эти усилия", - написали продюсеры церемонии. Они уточнили, что вариант участия через Zoom не предусмотрен.

Из-за пандемии COVID-19 вручение премии "Оскар" перенесено на 25 апреля 2021 года. Трансляцию мероприятия будет вести телекомпания ABC сразу из двух мест - традиционно из театра Dolby на Голливудском бульваре, а также с центрального железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

В категории "Лучший фильм" выдвинуты ленты "Земля кочевников", "Отец", "Манк, "Иуда и черный мессия", "Минари", "Девушка, подающая надежды", "Звук металла", "Суд над чикагской семеркой". За лучшую режиссерскую работу поборются Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел, Томас Винтенберг, Дэвид Финчер и Ли Айзек Чун. В категории "Лучший актер" номинированы Энтони Хопкинс, Чедвик Боузман, Риз Ахмед, Гари Олдман, Стивен Ян, "Лучшая актриса" - Кэри Маллиган, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд, Андра Дэй, Виола Дэвис.