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Пандемия COVID-19

Умер заслуженный артист РФ Виталий Стремовский

Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее
Виталий Стремовский АГН «Москва»
Описание
Виталий Стремовский
© АГН «Москва»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Виталий Стремовский умер после заражения коронавирусом на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в пятницу его сын Илья Стремовский.

"Папа умер. Причиной стал коронавирус", - сказал собеседник агентства. Информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ, в 1972 году поступил в труппу Театра Советской армии (с 1993 года - Театр Российской армии). В 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище им. Щукина и поставил ряд спектаклей, некоторые из них ("Схватка", "Старый холостяк и распутники") шли на сцене ЦАТРА.

В 80-е годы Стремовский руководил театром-студией исторического факультета МГУ. Преподавал актерское мастерство в Институте современного искусства, был художественным руководителем, доцентом творческой актерско-художественной мастерской в Московском государственном университете культуры и искусства.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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