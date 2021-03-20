Симфония "Илья Муромец" прозвучит на открытии проекта "Диалоги об искусстве" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Монументальная симфония "Илья Муромец" Рейнгольда Глиэра спустя 66 лет после ее ленинградской премьеры прозвучит в субботу в Большом зале филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Этим концертом старейшая концертная организация России откроет совместный проект с Государственным Русским музеем "Диалоги об искусстве".

Первая программа в исполнении Академического филармонического оркестра под управлением Андрея Аниханова будет посвящена воплощению былинных и богатырских тем в русской музыке и живописи.

"Культурно-просветительский проект "Диалоги об искусстве" зародился у нас четыре года назад в содружестве с Эрмитажем: мы сообща в течение этих сезонов в живой концертной форме исследовали большинство ключевых тем западноевропейской живописи. Расширяя круг тем "Диалогов об искусстве", мы начинаем сотрудничество с Русским музеем, нашим всемирно известным соседом по Площади Искусств и постоянным партнером в организации одноименного зимнего фестиваля", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский. Он выразил признательность директору музея Владимиру Гусеву, "в чьем лице филармония нашла всемерную поддержку предложения о сотрудничестве". Предполагается, что цикл продлится несколько сезонов, причем каждый концерт будет предваряться вступительным словом искусствоведа.

О симфонии

Симфония "Илья Муромец" до этого единственный раз прозвучала 26 декабря 1955 года тогда в Ленинградской филармонии, дирижировал сам композитор.

"В свое время симфония "Илья Муромец" стала большим культурным событием. В начале XX века, несмотря на все потрясения, в искусстве происходил всплеск, настоящий взрыв - эмоциональный, творческий, художественный. Глиэр тонко чувствовал это время: в музыке симфонии наряду с условно русскими народными темами заметно интонационное родство с музыкой и Стравинского, и Скрябина. Это сочинение обрело популярность за границей, им дирижировал Леопольд Стоковский, восторженно отзывавшийся об этой музыке. А нам, получается, эту русскую культурную традицию нужно публике возвращать", - отметил инициатор этой программы Андрей Аниханов.

Маэстро рассказал, что в Риме на постановке балета Глиэра "Красный мак" он познакомился с потомками композитора. Его правнук Кирилл Новосельский, по информации Аниханова, планирует приехать на исполнение "Ильи Муромца" в Петербург.

В програме прозвучат также музыкальные картины из оперы Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Визуальный ряд концерта включит полотна русских художников на былинные и богатырские темы из собрания Русского музея.