{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкультуры поставит в пример другим регионам работу Приморья с муниципалитетами

Замминистра культуры России Ольга Ярилова отметила, что за 2020 год край на 100% выполнил цели национального проекта "Культура"

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Регионам России будет рекомендовано изучить опыт Приморского края в части взаимодействия региональных властей с муниципалитетами по вопросам культуры. Об этом сообщила в субботу журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова во время командировки во Владивосток.

"У нас есть показатели достижения национальных целей. И Владивосток - один из тех регионов, который провел гигантскую работу: он довел до каждого муниципалитета, до каждого маленького муниципального образования те показатели, которые он должен выполнять до 2024 года, а потом и до 2030. И эту практику, которую ввел Олег Николаевич (Кожемяко - губернатор края), буду рекомендовать всем субъектам РФ", - отметила она.

Замминистра сообщила, что за прошлый год Приморье достигло стопроцентного выполнения целей национального проекта "Культура". "Приморье всегда является надежным партнером в этом отношении", - подчеркнула Ярилова, добавив, что Минкультуры и власти региона уже планируют следующие периоды выполнения нацпроекта.

Во Владивостоке Ярилова посетила учреждения, связанные с созданием культурно-образовательного комплекса в рамках нацпроекта "Культура": концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, лекторий Российского государственного института сценических искусств, филиал которого создается в городе, а также филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского "Приморский". Замминистра отметила, что МГАХ и ЦМШ удается придерживаться высоких стандартов работы, несмотря на то, что они вынуждены функционировать на временно предоставленных регионом площадках, пока не достроены их собственные здания.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский край
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в тройку любимых развлекательных брендов Европы и Африки
Это единственный российский анимационный проект, который входит в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире
Читать полностью