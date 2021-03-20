Минкультуры поставит в пример другим регионам работу Приморья с муниципалитетами

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Регионам России будет рекомендовано изучить опыт Приморского края в части взаимодействия региональных властей с муниципалитетами по вопросам культуры. Об этом сообщила в субботу журналистам замминистра культуры РФ Ольга Ярилова во время командировки во Владивосток.

"У нас есть показатели достижения национальных целей. И Владивосток - один из тех регионов, который провел гигантскую работу: он довел до каждого муниципалитета, до каждого маленького муниципального образования те показатели, которые он должен выполнять до 2024 года, а потом и до 2030. И эту практику, которую ввел Олег Николаевич (Кожемяко - губернатор края), буду рекомендовать всем субъектам РФ", - отметила она.

Замминистра сообщила, что за прошлый год Приморье достигло стопроцентного выполнения целей национального проекта "Культура". "Приморье всегда является надежным партнером в этом отношении", - подчеркнула Ярилова, добавив, что Минкультуры и власти региона уже планируют следующие периоды выполнения нацпроекта.

Во Владивостоке Ярилова посетила учреждения, связанные с созданием культурно-образовательного комплекса в рамках нацпроекта "Культура": концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, лекторий Российского государственного института сценических искусств, филиал которого создается в городе, а также филиалы Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского "Приморский". Замминистра отметила, что МГАХ и ЦМШ удается придерживаться высоких стандартов работы, несмотря на то, что они вынуждены функционировать на временно предоставленных регионом площадках, пока не достроены их собственные здания.