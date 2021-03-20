Режиссер Борис Хлебников снимает фильм по пьесе Ивана Вырыпаева "Солнечная линия"

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Режиссер Борис Хлебников заканчивает съемки картины "Солнечная линия" по пьесе Ивана Вырыпаева и летом планирует начать работу над фильмом "Три минуты молчания" по книге Георгия Владимова. Об этом ТАСС сообщил руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Борис Хлебников заканчивает съемки фильма "Солнечная линия" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева. В главных ролях Юлия Пересильд и Андрей Бурковский. Это история отношений в новогоднюю ночь, когда супруги разговаривают о том, как им жить дальше", - рассказал Сельянов, добавив, что дата выхода картины пока обсуждается.

По словам продюсера, параллельно идет подготовительный период к съемкам другого фильма Хлебникова по книге Георгия Владимова "Три минуты молчания". Съемки планируется начать летом, выпустить картину могут в 2022 году. "Сниматься будет в Мурманске и Санкт-Петербурге. Это такая мощная история - шторм, рыбаки, экстремальная ситуация", - поделился собеседник агентства.

Российский режиссер Борис Хлебников известен по фильмам "Долгая счастливая жизнь", который участвовал в основном конкурсе 63-го Берлинского кинофестиваля, "Аритмия", а также сериалам "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли и "Шторм". В 2020 году он возглавил жюри российского кинофестиваля "Кинотавр".