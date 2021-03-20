Гергиев: установка памятника Чайковскому у Мариинки потребует создания целого ансамбля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Проект по установке памятника композитору Петру Чайковскому у Концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге, о котором было объявлено в 2019 году, потребует формирования целого ансамбля с точки зрения архитектуры и благоустройства. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель - директор театра Валерий Гергиев.

"Меня беспокоит не скорость, с какой мы продвинемся, а что мы в конце концов оставим поколениям. Мы же не будем переделывать каждые пять лет. Там ведь не просто памятник, там целый ансамбль, - сказал Гергиев. - [Проект находится] в работе. Мы встречаемся, мы не откладываем. Там рассматриваются более фундаментальные усилия - прежде всего наши, потому что мы на себя берем расходы. Могу сказать, что проект только разросся: он стал не меньше, а больше".

По его словам, на сроки реализации и возможности для финансирования проекта значительное влияние оказала пандемия коронавируса, в связи с которой театр вынужден был на несколько месяцев полностью закрыть двери для публики, отменить гастроли, а впоследствии работать в условиях количественных ограничений на продажи билетов.

Гергиев также напомнил о давней идее установить у Мариинского театра памятник Мариусу Петипа. "Мы озвучивали идею появления памятника Петипа. Это величайший хореограф всех времен, француз, но тут его любовно называли Мариус Иванович. Называть его чужим язык не поворачивается - это наш Петипа", - сказал он, напомнив, что Петипа на протяжении нескольких десятилетий занимал пост главного балетмейстера петербургской балетной труппы.

"Мы в какой-то момент скажем, естественно, и коллегам, журналистам. Но это ответственное решение очень. Это надо находить огромные средства", - отметил маэстро.

Два проекта

Международный открытый архитектурный конкурс на проект памятника Чайковскому был объявлен в сентябре 2019 года, его организатором выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре. В сентябре прошлого года определили сразу двух его победителей: в проекте молодого скульптора Екатерины Пильниковой композитор предстает в полный рост, держащим в руке партитуру; проект Виктора Гаврилова и его коллег - трехмерная модель головы Чайковского, выполненная из параллельно расположенных горизонтальных пластин. Тогда Гергиев выразил надежду, что оба проекта будут реализованы в Петербурге.

"Выбирали, по сути, между двумя памятниками: один - классический, а второй - как будто бы более современный. Но это как будто бы", - сказал в беседе с ТАСС член жюри конкурса, ректор Санкт-Петербургский академии художеств Семен Михайловский. Скульптура Пильниковой, по его мнению, получилась "в классическом духе, сделанная с большим мастерством и чувством".

"Я горячий сторонник этого решения - не только потому, что она воспитанница Санкт-Петербургской академии художеств. Связываю с ней большие надежды, она представляет новое поколение скульпторов классического направления, - сказал он. - Мне кажется символичным, что памятник Чайковскому создаст молодая девушка, связанная с определенной художественной традицией, которая поддерживает нас в большом мире. И ее вещь может получиться уж точно не хуже мухинской (речь о памятнике Чайковскому перед Московской консерваторией работы Веры Мухиной)".

Говоря о втором проекте, Михайловский отметил, что "с трудом представляет себе, как будет выглядеть в реальном городском пространстве, особенно зимой, под снегом, "нарезка" головы Чайковского". Он добавил, что не выступает против идеи современной трактовки как таковой, но тогда, по его мнению, "этим должны заниматься люди искушенные, знающие в этом толк".

По его словам, Гергиеву недавно были представлены предложения о том, как обустроить площадь перед Концертным залом Мариинского театра. "Памятник Чайковскому я воспринимаю как часть плана благоустройства территории. Это должно быть взаимосвязано: и театр, и площадь, и памятник", - считает ректор Санкт-Петербургской академии художеств.

Памятник у Мариинского театра планируется установить за счет фонда Валерия Гергиева. Михайловский считает, что такой знаковый проект нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства, особенно на фоне потерь из-за пандемии. "Тут без помощи государства, города не обойтись", - сказал он. Говоря о возможных сроках установки памятника композитору, Михайловский назвал 2022 год: "Думаю, до конца года [это] осуществить нереально, но в следующем году это возможно и нужно сделать".

Чайковский и Мариинский театр

В мае 2020 года исполнилось 180 лет со дня рождения Чайковского. С Мариинским театром его связывало многолетнее сотрудничество. Пять из десяти его опер ("Опричник", "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта"), два из трех балетов ("Спящая красавица" и "Щелкунчик"), навсегда вошедшие в сокровищницу мирового музыкального искусства, впервые увидели свет именно в Мариинском театре. Чайковский прожил большую часть жизни в Петербурге и похоронен в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.