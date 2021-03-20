Региональное кинопроизводство станет отдельным направлением в концепции развития отрасли

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Отдельным направлением концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года станет развитие регионального кинематографа. Об этом сообщила глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Мы с коллегами, с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, Ассоциацией анимационного кино, Ассоциацией владельцев кинотеатров разрабатываем сейчас концепцию развития кинематографии до 2030 года. У нас отдельное направление в этой концепции - развитие региональных кинематографий, то есть поддержка децентрализации кинопроизводства, потому что мы понимаем, что сейчас все сосредоточено у нас в Москве и Санкт-Петербурге. Но необходимо развитие региональных кинематографий, региональной анимации", - сказала Максимченко на дискуссии в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

Ранее о работе над концепцией развития кинематографии сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Как уточнила Максимченко, концепция предполагает конкретные меры поддержки кинематографии, в том числе анимации, которая выделена в отдельное направление.