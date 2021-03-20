В Пушкинском музее открыли мемориальную доску Ирине Антоновой

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой, которая умерла в ноябре прошлого года, прошла в субботу в пространстве внешней колоннады главного здания музея. В мероприятии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова и директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Сегодня особый день - день рождения Ирины Александровны Антоновой, ей было бы 99, почти век, и большую часть этого века Ирина Александровна отдала Пушкинскому музею. В 1945 году она сюда пришла молодой девушкой и 75 лет отдала Пушкинскому музею", - сказала Голикова.

По ее словам, сегодня Пушкинский - жемчужина на мировом музейном пространстве. "Мы будем делать все возможное, чтобы увековечить ее память не только сегодня, открытием мемориальной доски, но и нашими последующими действиями, для того, чтобы память об Ирине Александровне, о ее сподвижничестве, переходила от поколения к поколению", - добавила вице-премьер.

Мемориальная доска с бронзовым рельефом выполнена народным художником России, скульптором Георгием Франгуляном. Она установлена рядом с памятными досками, посвященными основателю музея Ивану Цветаеву, архитектору здания Роману Клейну, а также главному меценату музея Юрию Нечаеву-Мальцову.

Установка мемориальной доски - первое из намеченных мероприятий по увековечению памяти об Антоновой. В ее кабинете появилась экспозиция, посвященная директорам, работавшим в музее на протяжении всей его истории и внесшим неоценимый вклад в его становление и развитие. На окно кабинета проецируются фотографии выдающихся руководителей музея и снимки, повествующие о его более чем столетней истории. В кабинете транслируются записи бесед и интервью Антоновой. Для посетителей "Кабинет директора" будет открыт c 21 марта.

Также планируется создать международный центр передовых гуманитарных исследований - Антоновский центр. Памяти Ирины Александровны посвятят крупные научные и выставочные мероприятия, намеченные на этот год. Среди них ежегодный симпозиум "Випперовские чтения", учрежденный Антоновой в 1967 году.

Антонова умерла 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.