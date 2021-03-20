В Минкультуры сообщили о назначении нового руководства Свердловской киностудии

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Новое руководство Свердловской киностудии в Екатеринбурге, которое займется ее перезапуском, будет назначено в ближайшие недели. Об этом сообщила в субботу на дискуссии на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила губернатору региона Евгению Куйвашеву, что в министерстве не удовлетворены качеством производимого на студии контента. Настоящий директор киностудии Михаил Чурбанов занимает пост с 2003 года.

"Мы сейчас будем перезапускать [Свердловскую киностудию], с новым руководством, которое будет назначено буквально через ближайшие пару недель", - сказала Максимченко.

Она рассказала, что на базе киностудии планируется создать творческий центр кинематографии.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайн показы доступны с 15 по 23 марта.