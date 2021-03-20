Мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" выйдет на Netflix 25 марта

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Комедийный мультфильм воронежской мультипликационной студии Wizart Animation "Ганзель, Гретель и Агентство магии" станет первым российским анимационным проектом под брендом Netflix, который будет показан 25 марта на одном из самых популярных видеосервисов в мире, аудитория которого достигает 200 млн зрителей. Об этом ТАСС в субботу сообщил руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Мы стали первой студией, которая выпустила первый Netflix original film. Речь идет о фильме "Ганзель, Гретель [и Агентство магии]", который выходит на Netflix 25 марта. Охват его будет 200 млн человек по всему миру. Это беспрецедентный случай в принципе для российской анимации", - сообщил собеседник агентства.

По словам Николаева, этого удалось достичь благодаря десятилетнему опыту компании в создании креативной и качественной полнометражной анимации. "Я уверен, что следующим российским фильмам уже будет проще идти в след за нами", - сказал Николаев.

Netflix - это крупнейший в мире стриминговый онлайн-сервис для просмотра фильмов и сериалов. Компания не только транслирует, но и производит собственные фильмы.

Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Авторитетный журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.

Приключенческий комедийный мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" снимался студией Wizart Animation и кинокомпанией СТВ, участие в создании сценария принимали зарубежные специалисты. По сюжету повзрослевшая Гретель становится одним из лучших агентов сверхсекретного отдела магической безопасности. Ей поручают расследовать преступление века - похищение короля, а напарником назначают родного брата Ганзеля, известного мошенника, который притворяется волшебником и устраивает для всех желающих красочные шоу.

О фестивале

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.