Минкультуры создало рабочую группу по обсуждению правил установки дат выхода кинопремьер

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Минкультуры РФ создало рабочую группу с участием представителей ассоциаций продюсеров, владельцев кинотеатров и дистрибьюторов, которая должна выработать и представить правила установки дат выхода кинопремьер. Об этом ТАСС в субботу на площадке анимационного фестиваля в Суздале сообщила руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Мы договорились, что Минкультуры не должно выступать регулятором установки даты релизов, но сама отрасль должна определить правила игры, с которыми все согласятся и будут по ним работать. Мы создали рабочую группу, в которую входят Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация владельцев кинотеатров и Ассоциация кинодистрибьюторов", - сказала она.

Как уточнила Максимченко, решение о создании рабочей группы было принято после совещания с представителями отрасли, которое состоялось в декабре 2020 года. При этом она подчеркнула, что все решения будут приниматься членами профессионального сообщества. Формат резюмирующего документа на данный момент еще не определен.

"Они уже подготовили предварительные предложения, которые мы потом в рамках согласительного совещания с отраслью обсудим на площадке Минкультуры - мы здесь можем выступать площадкой, модератором в установке этих правил игры. Если отрасль договорится с этими правилами, то это будут такие индустриальные правила, придуманные, принятые самой отраслью. <…> Думаю, что мы уже в ближайший месяц обсудим эти правила, которые разработали ассоциации между собой, и сможем во втором квартале этого года принять эти правила. Но это принимаем не мы, а индустрия", - добавила она.