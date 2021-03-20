Премьеры фильмов о летчиках Маресьеве и Девятаеве намечены к маю

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Премьеры патриотического фильма "Девятаев", рассказывающего о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, и картины "Летчик", прообразом главного героя которого стал Алексей Маресьев, состоятся в дни майских праздников. Об этом ТАСС в субботу на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале сообщила руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Про финальную сетку релизов в мае говорить пока рано, но уже есть те, кто установили даты выхода. Мы знаем, что два патриотических фильма - "Девятаев" и "Летчик", - планируют выходить вместе в майские праздники", - сказала она.

Ранее пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures сообщила, что новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев" будет рассказывать об истории советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу фильма легли воспоминания Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Роли в фильме сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие.

Картина "Летчик" российского режиссера Рената Давлетьярова также посвящена подвигу летчика, одним из прообразов которого стал Герой Советского Союза Алексей Маресьев, главную роль в нем исполнит Петр Федоров.

Самолет Маресьева в 1942 году был подбит в небе над Новгородской областью. Получив ранения ног, летчик оказался на территории, занятой гитлеровскими войсками. Маресьев 18 суток ползком добирался до своих, после чего был направлен в госпиталь, где ему ампутировали обе ноги, однако даже после этого снова смог воевать на истребителе. Подвиг Маресьева лег в основу "Повести о настоящем человеке", созданной советским писателем Борисом Полевым.