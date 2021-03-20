Вручение анимационной премии "Икар" перенесли с апреля на сентябрь

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Церемония вручения в РФ национальной анимационной премии "Икар", которая присуждается за достижения в профессии и за вклад в развитие отрасли, из-за пандемии перенесена с апреля на сентябрь. Об этом ТАСС в субботу сообщил художественный руководитель премии Сергей Капков на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"В этом году, так как еще не было понятно, какая этой весной будет ситуация с эпидемией, решили, что все-таки попробуем опять перенести "Икар". [Он пройдет] 6 сентября в Третьяковке, поэтому эксперты пока не начали работать по голосованию. Работу начнем после фестиваля", - сообщил Капков.

Премия "Икар", учрежденная Сергеем Капковым в 2014 году, традиционно вручалась в День российской анимации, который отмечается 8 апреля. Однако в 2020 году она также была перенесена на 7 сентября из-за пандемии.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для деятелей анимационного искусства, крупным профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит во Владимирской области с 17 по 22 марта, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.