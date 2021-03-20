Хореограф Владимир Кирсанов умер от последствий коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Хореограф, заслуженный артист России Владимир Кирсанов умер в возрасте 73 лет от коронавирусных осложнений. Об этом в субботу сообщил актер Ефим Шифрин.

"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?", - написал Шифрин в Facebook.

Кирсанов родился в 1947 году. Учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и в РАТИ-ГИТИС. Работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию. Был балетмейстером кинофильмов "Мы из джаза", "Слуга", "Утомленные солнцем", а также спектаклей в театрах Ермоловой, Моссовета, Сатиры, Маяковского.