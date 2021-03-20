"Союзмультфильм" впервые снимет мультсериал по сюжету детских комиксов

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" приступила к разработке нового детского мультсериала "Крутиксы". Это первый опыт студии по созданию сериала на основе сюжета популярного комикса, в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"В настоящее время в разработке киностудии "Союзмультфильм" находится мультсериал "Крутиксы" - проект участвовал в питчинге киностудии, который состоялся в рамках Суздальского анимационного фестиваля 2020 года. Основой для создания проекта послужили одноименные популярные комиксы компании Bubble. Для "Союзмультфильма" создание мультсериала по комиксам - первый подобный опыт", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в "Союзмультфильме", предполагается, что мультсериал будет выполнен в технике 2D и адресован аудитории шести-восьми лет. Всего на данный момент запланирован выход 26 серий хронометражем 11 минут каждая. Дата выхода нового сериала не уточняется.