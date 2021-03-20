В Минкультуры введут очную презентацию анимационных проектов в рамках конкурса

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Очные презентации анимационных фильмов намерены ввести в Минкультуры РФ с 2021 года. До этого защита анимационных проектов проходила в заочном формате, сообщила ТАСС в субботу руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Раньше анимация у нас не предполагала очной защиты, то есть эксперты читали проекты и принимали по ним решение уже на заседании экспертного совета, публично сами претенденты не защищались. У нас в Министерстве культуры были только питчинги игровых фильмов <…> На Суздальском фестивале стало очевидно, что это очень хороший и правильный формат, который можно транслировать онлайн <…> сделать доступными для более широкой профессиональной аудитории. Кроме того, это более прозрачная процедура конкурсов и понимание, кто в итоге будет победителем", - сказала собеседница агентства.

Максимченко также отметила высокий уровень представленных на форуме презентаций. "Все проекты достойны и интересны. Я думаю, что большая часть проектов будет реализована, потому что они интересны студиям и продюсерам", - сказала представитель Минкульта.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино - главное российское событие для деятелей анимационного искусства, крупный профессиональный смотр отечественной мультипликации. Он проходит во Владимирской области с 17 по 22 марта, онлайн-показы доступны с 15 по 23 марта.