"Союзмультфильм" назвал победителей конкурса проектов на фестивале в Суздале

СУЗДАЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Мультсериал "Последний книжный магазин" и анимационный короткометражный фильм "Человек за шторой" стали победителями совместного питчинга "Союзмультфильма" и Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Киностудия займется разработкой этих проектов, передает корреспондент ТАСС.

"Дипломом победителя питчинга анимационных проектов награжден "Человек за шторой" Ивана Бондаренко. Диплом победителя питчинга сериальных проектов получил "Последний книжный магазин", - сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

Действие сериала для подростков "Последний книжный магазин" развернется в 2099 году в мире, где книги людям неинтересны, однако герои фильма будут пытаться наладить бизнес, попадая при этом в различные ситуации. Автор проекта - студент Сергиево-Посадского филиала ВГИКа Павел Осипов. Вторым победителем питчинга, с которым планирует начать работу "Союзмультфильм", стал проект короткометражного фильма "Человек за шторой" аниматора Ивана Бондаренко. Это легкая комедия про отношения и душевную близость между супругами в технике 2D-анимации.

Питчинг представляет собой очную презентацию отобранных на конкурсной основе проектов фильмов, проводимую в присутствии экспертов. Он дает режиссеру возможность поделиться своей идеей с профессиональными продюсерами и получить рекомендации по развитию своего проекта. Руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, впервые вошедшая в состав жюри питчинга, отметила высокий уровень подготовки проектов, представленных на суздальском фестивале.

"Видно, что работа с участниками проведена, они подготовлены, они репетировали. Часто даже на питчингах высокобюджетных игровых проектов в Минкультуры презентующие выступают гораздо слабее. Думаю, что не только проекты-победители будут реализованы. Уверена, что большую часть проектов в работу возьмут другие студии", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

О фестивале

Это уже четвертый совместный питчинг анимационного фестиваля и "Союзмультфильма" в Суздале. В этом году организаторы принимали на рассмотрение как идеи сериалов, так и короткометражных авторских фильмов: многосерийные мультфильмы для малышей, сериалы для подростков и авторские работы для зрителей любого возраста. Всего было прислано 182 проекта: 30 сериалов для малышей, 64 - для подростков и 88 авторских короткометражных фильмов. По решению специальной селекционной комиссии до очной презентации были допущены четыре сериальных и четыре авторских проекта.

"Победитель первого совместного питчинга с "Союзмультфильмом" Наталья Мирзоян представила итог совместной работы с киностудией, короткометражный фильм "Привет, бабульник" <...>. Победитель второго конкурса проектов, картина "Под облаками" режиссера Василисы Тикуновой участвует в конкурсной программе нынешнего смотра. В производстве киностудии сейчас находятся мультсериал "Детектив Нюх" и короткометражный анимационный фильм "Мечта Валентины", признанные лучшими по итогам предыдущего отбора", - сообщила ТАСС куратор питчинга, киновед Алена Сычева.

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.