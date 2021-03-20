Всероссийскую премию имени Андрея Дементьева впервые вручили в Твери

ТАСС, 20 марта. Церемония вручения первой Всероссийской премии имени выдающегося российского поэта Андрея Дементьева прошла в Твери. Победителем в номинации "Молодой поэт" стал Александр Лошкарев из Липецка, а в номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан тверской поэт и публицист Геннадий Красников, сообщает в субботу пресс-служба правительства Тверской области.

"Победителем в номинации "Молодой поэт" стал Александр Лошкарев из Липецка - автор сборника стихотворений "В туманах окраин", он получил диплом победителя, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей. В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" лучшим признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А. М. Горького Геннадий Красников. За победу в номинации поэт получит диплом и денежное вознаграждение в размере 700 тыс. рублей", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, победители определялись среди участников, представляющих Алтайский край, Удмуртию, Башкирию, Санкт-Петербург, Москву, Амурскую, Ярославскую, Воронежскую, Тверскую и другие области. "Эта награда сегодня вручается впервые и продолжает добрую традицию поддержки талантливых авторов, является важным вкладом в сохранение культурного достояния России. Пусть для всех, кому дорого поэтическое слово, наш город станет местом вдохновения, подарит чувство сопричастности к великой истории России, в которой поэт всегда больше, чем поэт", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Андрей Дементьев (1928-2018) - советский и российский поэт, автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров, его произведения переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Являлся лауреатом Государственной премии СССР, Заслуженным деятелем искусств РФ, почетным гражданином Твери и Тверской области. Всероссийская премия имени Андрея Дементьева учреждена в 2019 году.