Фильм "Нос, или заговор "не таких" Андрея Хржановского взял Гран-при фестиваля в Суздале

СУЗДАЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Нос, или заговор "не таких" народного артиста РФ, лауреата госпремий Андрея Хржановского получил Гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, итоги которого подвели в воскресенье. Приз за лучший полнометражный фильм в этом году жюри решило не присуждать, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Жюри, приглашенное для этой работы оргкомитетом фестиваля, на основе полного просмотра всех представленных фильмов конкурсной программы присудило Гран-при фильму "Нос, или заговор "не таких" (реж. Андрей Хржановский)", - сообщили в оргкомитете, отметив, что в этом году жюри решило не присуждать отдельный приз за лучший полнометражный фильм.

В основе полнометражного рисованного фильма, получившего Гран-при - повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую написал композитор Дмитрий Шостакович. Главными героями фильма стали писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович, как люди, которые опережали свое время и имели бесстрашие идти против течения.

Специальные призы жюри присуждены фильмам "За забором" (реж. Мария Коган-Лернер), "Голый" (реж. Кирилл Хачатуров), "Вадим на прогулке" (реж. Саша Свирский).

Другие номинации

Лучшим профессиональным короткометражным фильмом признана работа "Ба" (реж. Светлана Филиппова). Дипломы в этой номинации также получили "10000 безобразных пятен" (реж. Дмитрий Геллер), "О, неет!" (реж. Иван Максимов), "Жизнь-паскуда" (реж. Варвара Яковлева).

Приз за лучший фильм для детей "Дылда" (реж. Анастасия Жакулина). Дипломами жюри также отметило детские фильмы "Пожарник" (реж. Юлия Аронова) и "Белая змея" (реж. Полина Федорова).

Лучшим дебютом признана картина "День рождения Пишто" (реж. Софья Кендель), а диплом в этом номинации получил фильм "Мокрые носочки Берты Райз" (реж. Александра Шадрина). Приз в номинации студенческих фильмов получил "Собаки пахнут морем" (реж. Анастасия Лисовец). Дипломами также удостоены работы "Из-под земли" (реж. Мария Афонина, Анна Любимцева), "Ты не киви" (реж. Мария Савельева).

Призом за лучший сериал награжден эпизод "Колыбельная" из цикла "Зебра в клеточку" (реж. Татьяна Чернилевская), диплом в этой номинации вручили фильму "Побыть броненосцем" из цикла "Лекс и Плу. Космические таксисты" (реж. Алексей Минченок). Лучшей работой в прикладной анимации стал фильм "Пандемия" (реж. Полина Кампиони), дипломы получили фильмы "Букет из салюта" (реж. Алексей Будовский) и "Гравитация" (реж. Светлана Нагаева).

Гильдия киноведов и критиков союза кинематографистов РФ наградила своим призом фильм "10000 безобразных пятен" (реж. Дмитрий Геллер) - этот же фильм стал лидером профессионального рейтинга.

О фестивале

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, онлайн показы доступны с 15 по 23 марта. Торжественное объявление итогов зрительского голосования состоится на церемонии закрытия фестиваля в московском кинотеатре "Космос" 23 марта.