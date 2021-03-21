Оркестр Pratum Integrum открыл первый в Перми фестиваль аутентичной музыки

ПЕРМЬ, 21 марта. /ТАСС/. Оркестр исторических инструментов Pratum Integrum открыл фестиваль аутентичной музыки, который в Перми впервые организовала краевая филармония. В исполнении солистов прозвучали произведения Баха, Генделя и Телемана.

"Мы сегодня играем музыку немецкого барокко. Телемана играем эксклюзивно, это редко исполняемая музыка. У Баха две пьесы - это третья оркестровая сюита, из которой знаменитая ария и итальянский концерт, они будут исполнены в необычном виде. Итальянский концерт - это моя транскрипция, потому что в оригинале у Баха он написан для клавира-соло, но там сохранены формальные признаки барочного концерта. Я сделал реконструкцию, где есть сольный инструмент, в данном случае флейта и аккомпанирующий струнный инструмент", - рассказал ТАСС художественный руководитель коллектива Павел Сербин.

Pratum Integrum играет на исторических инструментах, для пермяков прозвучал струнный квартет, флейта, контрабас и клавесин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пермской краевой филармонии, главная идея фестиваля - объединить музыку различных эпох - от ренессанса и барокко до современной - импрессионизма, конструктивизма, экспрессионизма и необарокко. В программе первого фестиваля семь концертов в Перми и один в Чайковском, мастер-классы и встречи с исполнителями.

"Многие исполнители, которые будут представлены на фестивале, они у нас уже были, но те программы, которые они привезли нам, они делали специально для фестиваля. Трансляции всех концертов будут идти в 25 виртуальных залов и на сайт краевой филармонии", - пояснили в пресс-службе.

Впервые в Пермь приедет театр исторического танца "Малый Трианон", совместно с Российским ансамблем старинной музыки и органистом Даниэлем Зарецким они представят программу с подлинными танцами и музыкой эпохи барокко. Фестиваль аутентичной музыки продлится до 31 марта.