В Калининграде открылся музыкальный фестиваль "Баховские дни"

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Музыкальный фестиваль "Баховские дни", приуроченный к очередной годовщине со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, открылся в воскресенье в Калининграде. Кафедральный собор выступает организатором этого творческого проекта с участием именитых музыкантов.

"Пять вечеров под сводами исторического здания Кафедрального собора на острове имени Иммануила Канта, где установлен самый большой в России органный комплекс, в 336-ю годовщину со дня рождения Баха будут звучать произведения этого великого композитора эпохи барокко, а также его современников и последователей", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы собора Яна Лутченко.

Фестивальную программу открыл концерт, где сочинения Баха, для которого орган был любимым музыкальным инструментом, принесшим известность композитору в среде современников, исполнили известный российский тенор Михаил Нор и титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов.

"В день открытия "Баховских дней" прошла презентация органного ангела - символа и главного приза предстоящего XII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Его представили арт-директор конкурса Вера Таривердиева и Василий Симонов - директор компании "Сувениры Балтики", изготовившей органного ангела из янтаря - ценного минерала, добываемого в Калининградской области", - отметила Лутченко, уточнив, что в Кафедральном соборе с 3 по 9 сентября пройдет финал конкурса, а первые отборочные туры состоятся в Гамбурге, Канзас-Сити и Москве.

Участники предыдущих конкурсов органистов имени Таривердиева становятся гостями фестиваля "Баховские дни". В этом году приглашение от организаторов получила москвичка Маргарита Еськина, которая в 2011 году завоевала специальную премию таривердиевского конкурса "Надежда Отечества". Она и ее коллега-музыкант Сергей Полтавский, виртуозно владеющий виолой д'амур - струнным смычковым инструментом эпохи барокко и раннего классицизма в концерте "Четыре гения. Друзья-соперники" - исполнят произведения Баха и его современников Георга Генделя, Георга Телемана, и Антонио Вивальди.

"Калининградцев и гостей города ожидают также встречи с лауреатом международных конкурсов, скрипачом Карэном Шахгалдяном - одним из самых талантливых и востребованных скрипачей своего поколения, а также с Московским ансамблем современной музыки, который представит "своего" Баха. Честь закрыть "Баховские дни - 2021" 31 марта получил их инициатор - всемирно известный музыкант, заслуженный артист России органист Александр Князев вместе с звездным коллегой, лауреатом многих международных конкурсов, "первой трубой" России Владиславом Лавриком", - заключила Лутченко.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний.

В концертном зале был установлен первый духовой орган, к которому позже прибавился второй, кратно превосходящий его по размерам. Общее количество регистров двух органов - 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России. Общий монтаж лепнины и деталей из дерева большого органа был воссоздан в стиле барокко по сохранившимся черно-белым фотографиям кенигсбергского органа XVIII века. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не теряться в любой точке пространства собора.